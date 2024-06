【今週のニュースまとめ】「教えたくない大阪のおいしいもの」に注目！ 札幌市の巨大室内遊園地も

粉もんはフェイク?

【今週のニュースダイジェスト】 6月14~20日の期間、「BCN+R」で注目を集めたのは、SNSで「本当は他府県民に教えたくない大阪のおいしいもの」が話題になっていることについて取り上げた記事だった。また、北海道札幌市にある巨大室内遊園地のリニューアルに関連した記事も読まれた。「うなぎ蒲焼の食べ放題」「JACK IN THE DONUTS」「定額減税の不明点」がテーマの記事も関心が高かった。【最近気になる注目ワード・36】 大阪名物といえば「たこ焼き」「お好み焼き」といった「粉もん」のイメージが強いが、SNSで「本当は他府県民に教えたくない大阪のおいしいもの」が話題になっている。大阪府民が“隠したい”ほどおいしい名産品とは、いったいどんなものがあるのだろうか。大阪の隠れた名産品の一つが、「水なす」と呼ばれる茄子の一種。大阪の南西部・泉州地域特産の水なすは皮が薄く、甘みがあるのが特徴だ。また「がっちょ」と呼ばれる魚も泉州付近の地元民に好まれている。他の隠れた名産品には、「門真レンコン」も挙げられる。大阪を訪れた際には「たこ焼き」や「お好み焼き」以外も味わって、くいだおれてみてはいかがだろうか。(フリーライター・井原亘)ユーエスマートは、スーパーセンタートライアル厚別店(北海道札幌市)2階の室内遊び場「キッズランドUS 札幌厚別店」を6月13日にリニューアルオープンした。今回のリニューアルでは、セルフ写真館・公園コーナー・キャンプコーナーといった、ユニークでスペシャルな新コーナーや30種類のアイテムを導入し、楽しさをパワーアップした。また、入場後は設置ゲーム機や子どもに人気の乗り物を、何度でもフリープレイで遊べる。SAKESQUAREは6月16日まで、同社の運営する日本酒のお店「リトルサケスクエア」(東京都墨田区)で全国の地酒約50種飲み放題と漁港直送鮮魚中心の刺身10種食べ放題を提供している。また、プラス500円でうなぎ蒲焼きの食べ放題を追加できる。料金は、刺身食べ放題&日本酒飲み放題が5500円(現金以外の決済方法なら5775円)、うなぎ蒲焼付き刺身食べ放題&日本酒飲み放題は6000円(現金以外の決済方法なら6300円)。ビッグクリエイトは6月17日、ドーナツ専門店「JACK IN THE DONUTS」をアミコ東館(徳島県徳島市)の地下1階に出店する。今回オープンする「JACK IN THE DONUTS」では、世界の各国のドーナツを再現したものや、いままであるようでなかったかわいいドーナツなど約15種類を用意している。【家電コンサルのお得な話・191】所得税3万円と住民税1万円が減税される制度「定額減税」が、いよいよ6月から開始される。しかし、定額減税の仕組みが複雑でわかりにくいという声をよく耳にする。個人的な意見だが、このような対象者や地方自治体の職員、企業の全てが理解しにくいというものは、制度設計が失敗しており、分かりやすさで言うなら、給付にすべきだっただろう。自分で調べる際に役立つのが「よくある質問(Q&A)」だ。所得税の定額減税では、国税庁が「令和6年分所得税の定額減税Q&A (概要・源泉所得税関係【令和6年5月改訂版】)」を出している。一方、住民税についても、総務省が「個人住民税の定額減税に係るQ&A集」を出している。また、これを受けてそれぞれの自治体(市区町村)の多くが、ホームページで「よくある質問」を掲載している。(堀田経営コンサルタント事務所・堀田泰希)