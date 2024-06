ドラマ「お迎え渋谷くん」、田辺桃子さん演じる愛花の部屋で気になる四つのアイテム

愛花の部屋にある、ふくらはぎケア「ゴリラのひとつかみ」。

毎週火曜日の夜23時からフジテレビで放送しているドラマ「お迎え渋谷くん」。京本大我さん演じるイケメン俳優の渋谷大海と、田辺桃子さん演じる保育士の青田愛花による不器用な2人の“うぶキュン”ラブコメディーだが、その中でたびたび登場する愛花のお部屋アイテムに、ドウシシャの「ゴリラのひとつかみ」「I my me スラットレッグ」「ジェットハンディファン」「フライパン evercook」の4製品が採用されている。同社の公式Xでもポストしている。「お迎え渋谷くん」の主役の渋谷大海は、人気のイケメン俳優だが恋愛偏差値は中2レベルといううぶさがある。一方の愛花は仕事一直線のまじめな保育士。ストリーは、渋谷くんが妹の音夢を保育園に送り迎えすることがきっかけで愛花と出会うところから始まる。渋谷くんは、子どたちと無邪気に遊ぶ愛花の姿に胸の高鳴りを覚えるが、その正体が恋だということを知らない。愛花は、テレビに映った渋谷くんを見て初めて売れっ子俳優であることを知る。ひかれあう2人は、めでたくつきあうことになるが、幸せな時間も長くは続かなかった。活躍してどんどんと多忙になっていく渋谷くんと、恋人を遠くに感じ始める愛花。大好きな兄と一緒にいる時間が減ってしまい精神状態が不安定になっていく妹の音夢。はたしてどうなっていくか、というのが6月4日放送の最新話10回となる。愛花の部屋で使われている「ゴリラのひとつかみ」は、強力なポンプとエアバッグで、まるでゴリラのハイパワーでふくらはぎをケアしているかのような「痛きもちよさ」を感じるアイテム。従来のふくらはぎケア家電に満足できなかった人を中心にSNSで話題になり、10万個以上の発注が入るほどのヒット製品になった。6月上旬からシリーズ第2弾として、足裏をケアする「ゴリラのひとつき」を発売。ケアする場所を自在に設定できるひとつきパーツをつけて、エアバッグで押し上げることで足裏をケアする。まるでゴリラに突かれるような痛気持ちよさがやみつきになること間違いなし。5500円という優しい価格もうれしい。少し高級になるが両足のふくらはぎをしっかりと短時間でケアしたい人には「I my me スラットレッグ」。たった10分でふくらはぎがケアできる。おしゃれなレースアップ形状は、サイズの微調整が簡単にできるという機能面も追及している。夏に向けて暑い日が増える中、手軽に涼を取れるマストアイテムなのが「ジェットハンディファン」だ。通常のハンディファンの約3倍の風速で予想以上に強い風が吹きつける。コンパクトサイズながらそのハイパワーに驚くだろう。ジェットモード運転は約30分、最長運転(弱モード)は約4時間、充電時間は約4時間。4アイテム目のフライパン evercookは、いわずとしれたロングセラー調理アイテム。ふっ素コーティングがはがれずに長持ちしてこびりつかない。新たに新色のスモーキーブルーもラインアップに加わった。ちなみに、このフライパンは月9ドラマ「366日」の主役である雪平明日香(役名)の部屋のキッチンにも使われているアイテムだ。