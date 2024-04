昭和レトロのプリンやゼリーポンチなどがアクリルチャームに！ 純喫茶の研究所長が監修

難波里奈氏の監修による

「純喫茶アクリルチャーム」の第2弾が登場

純喫茶にいるかのようなリラックス感

喫茶サンシャイン

オムライス[大阪府]

喫茶ソワレ

ゼリーポンチ[京都府]

喫茶ニュープリンス

昭和レトロプリン[東京都]

喫茶 ブリッヂ

メロンパンケーキ[東京都]

珈琲の店 雲仙

ホットケーキ[京都府]

喫茶古城

バナナパフェ[東京都]

ケンエレファントは4月下旬に、純喫茶に関する書籍を多数執筆している東京喫茶店研究所二代目所長・難波里奈氏と共同開発した、「純喫茶アクリルチャーム vol.2」をカプセルトイで発売する。価格は400円。「純喫茶アクリルチャーム」は難波里奈氏監修のもと、食べるのがもったいないほど見た目が可愛いらしい純喫茶のメニューを、いつでも楽しめるようにと開発した持ち運びできる純喫茶アイテム。今回、発売される第2弾では第1弾と同様、実在する純喫茶で提供されている人気メニューを3連アクリルチャームのキーホルダーに仕上げている。ラインアップは全6種で、東京都・京都府・大阪府で長きにわたって愛されている名店の、看板メニュー・スプーンといったカトラリー、お店のロゴ入り紙ナプキンをアクリルチャーム化した。アクリルチャームは取り外し可能で、好きな順番に入れ替えたり、ほかのラインナップのチャームを組み合わせたりと、好みに合わせてカスタ マイズ できる。留め具部分にはおしゃれなゴールドのワイヤーリングを使用し、華やかで高級感があるためバッグやポーチ、鍵につけても自然になじむ。喫茶サンシャインは1973年創業で、ノスタルジックな内装の店内にてゆっくりと落ち着いて美味しいコーヒーを楽しめる。昔ながらのオムライスをアクリルチャーム化した。喫茶ソワレは1948年創業。目でも楽しめるメニューとして1975年頃からメニューに加わった「ゼリーポンチ」を、装飾が美しいスプーンとともにアクリルチャーム化している。喫茶ニュープリンスのアクリルチャームには、2022年のリニューアルオープン後に新たなメニューとして人気の、3代目が作るプリンが登場する。喫茶 ブリッヂは1958年創業で、メロンを模して編み目状の白いクリームがデコレーションされたメロンパンケーキを、カットするために添えられたナイフとフォークとともにアクリルチャーム化している。珈琲の店 雲仙は、1935年創業の日曜日と祝日だけ営業する純喫茶。「TH A NK YOU FOR YOUR KINDNESS」の文字が焼き印された、鉄板でじっくり焼かれた大人気のホットケーキと、同じ文字が印刷された紙ナプキンがアクリルチャーム化されている。喫茶古城は、1963年創業のまるで城内のような、きらびやかでこだわりの詰まったインテリアの純喫茶で、大きくカットされたバナナ、緑色のシロップと、さくらんぼの鮮やかな赤色の組み合わせが美しいパフェをアクリルチャーム化した。ケンエレファントの公式オンラインショップ「ケンエレストア」では、6個パックの予約を受け付けている。また、ケンエレファント直営店であるケンエレスタンド 秋葉原 店・新橋駅店・グランスタ八重北店・エキュート 上野店・Echika fit東京店・横浜赤レンガ倉庫店・JR名古屋駅店、期間限定POPUP SHOP ケンエレラグーンでは、4月5日に数量限定の先行販売が開始された。