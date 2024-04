【記者のひとこと】生まれ続ける新たな対策

米Cybereason、セキュリティーとオブザーバビリティーを統合 「Cybereason SDR」を発表

巧妙化するサイバー攻撃に対抗するため、 セキュリティ ー分野では日々、新しい対策が生まれ続けています。米Cybereason(サイバーリーズン)は、新製品「Cybereason SDR( SIE M Detection and Response)」を発表しました。同製品は、XDR(Extended Detection and Response)といったサイバーリーズンが提供している セキュリティ ー機能と、SIEM(Security Information and Event Management)によるオブザーバビリティー機能を統合したものだとしています。これにより、システム全体からデータを収集、分析できるようになるため、サイバー攻撃を受けた際に、早期発見できたり、高度な 調査 が可能になったりするそうです。国内におけるXDRの普及はこれからといった状況であり、SDRが本格的に利用されるようになるのは、かなり先になるのではないかと想像しています。同社が国内市場でどのようにSDRを拡販していくのか、長い目で見ていきたいです。(岩田晃久)【記事はこちら】