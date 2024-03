2024年4月1日からYostarがJR秋葉原駅でジャック展開　「中央改札（Yostar改札）」に

JR秋葉原駅「中央改札(Yostar改札)」のイメージ

「Yostar OFFICIAL SHOP JR秋葉原駅店」をオープン

「Yostar OFFICIAL SHOP JR秋葉原駅店」

外観イメージ

Yostar(ヨースター)は、4月1日から、JR 秋葉原 駅中央改札正面全体をジャックする。「Yostar OFFICI A L SHOP JR秋葉原駅店」のオープン、店舗上部の全長30mの巨大な湾曲ビジョンを使ったCM放映に加え、 JR東日本 の協力のもと、JR秋葉原駅中央改札の改札口入口標・改札口出口標に「Yostar改札」を追加する。4月1日にオープンする「Yostar OFFICIAL SHOP JR秋葉原駅店」では、グッズを購入できるほか、きょう体を使った販売コーナーや限定フォトスポットの展示なども行う。アクリルスタンドやタペストリーなどの定番商品をはじめ、これまで販売した各ゲームのオリジナルグッズ、今後新規グッズの販売も予定している。さらに、店舗上部の全長30mの巨大な湾曲ビジョンは、Yostarが運営している学園×青春×物語RPG「ブルーアーカイブ」や、スマホアプリであるタワーディフェンスゲーム「アークナイツ」などをはじめとした、同社タイトルのJR秋葉原駅限定CMでジャックする。グランドオープン後も、オリジナル軽飲食の提供やオリジナルグッズの販売など随時、展開内容を更新していく予定。(C) Yostar, Inc. All rights reserved.