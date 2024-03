兵庫・城崎温泉でリアル謎解きゲーム、インバウンドに対応

城崎温泉の旅館「炭平別邸 季ト時」宿泊者に

リアル謎解きゲームの提供が開始

旅館内で1日中楽しめる

「季ト時に隠された謎

~Hidden codes in Ryokan TOKI TO TOKI~」の

プレイイメージ

「炭平別邸 季ト時」

館内の様子

炭平旅館は3月15日に、同社の運営する城崎温泉の旅館「炭平別邸 季ト時(ときととき)」(兵庫県豊岡市)の宿泊者を対象に、日本語・英語に対応したリアル謎解きゲーム「季ト時に隠された謎 ~Hidden codes in Ryokan TOKI TO TOKI~」の提供を開始した。「季ト時に隠された謎 ~Hidden codes in Ryokan TOKI TO TOKI~」は、問題と公式 LINE を使用して旅館内で謎を解いていくアクティビティ。旅館から1歩も出ることなく解けるので、旅館内で1日楽しみたい人や、雨天時に適している。所要時間は1~3時間で、チェックアウト時までプレイ可能なため、自分のペースで謎に挑める。城崎温泉では インバウンド がこの8年間で45倍に急増しており、「炭平別邸 季ト時」でも宿泊者の25%が外国人観光客であることから、グルメと温泉以外にも楽しんでもらえるよう、英語でもプレイできる旅館内のリアル謎解きゲームを製作したという。「炭平別邸 季ト時」は、全6室、オールインクルーシブ(食事・飲み物・アクティビティが宿泊費に含まれる)の温泉旅館で、「城崎温泉の、これからの楽しみ方。」をコンセプトとしている。