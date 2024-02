静岡。菊川運動公園で「かんな削り体験」イベント、大工さん気分が味わえる

「静岡アウトサイドフェスティバル in 菊川」にて

「かんな削り体験」の無料ワークショップを実施

削りくずはルームフレグランスなどに再利用

ウイングホームは、菊川運動公園(静岡県菊川市)にて3月2~3日の期間に開催される「静岡アウトサイドフェスティバル in 菊川」に参加し、「かんな削り体験」の無料ワークショップを実施する。「静岡アウトサイドフェスティバル in 菊川」は、静岡県で最大規模のパークフェスで、キャンプや登山だけでなくボルダリングや釣り、車やバイク、ガーデニングといった幅広い分野を対象としている。アウトドアグッズの販売やキッチンカー、体験型のアクティビティやワークショップなどさまざまなコンテンツが用意される。同イベントにてウイングホームが実施する「かんな削り体験」の無料ワークショップは、日常でものづくりに触れる機会が少ない今、大工さんの気分を味わってもらいたいとの思いから企画された。ヒノキの削りくずは、ルームフレグランスや消臭剤として再利用が可能で、自分で削った木の爽やかな香りを自宅にて楽しめる。会場ではあわせて、多くのキャンパーが愛用し手軽に焚き火が楽しめる「スウェーデントーチ」を、500円で販売する。「静岡アウトサイドフェスティバル in 菊川」の開催時間は、3月2日が9~16時、3月3日が9~15時。両日ともに入場無料。