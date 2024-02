日韓ダンスボーカルグループ「OrβIT」、初冠コーナーが地上波MXで放送開始

「ORβIT」

日本人3人、韓国籍3人、日韓ハーフの7人で構成

日韓ダンスボーカルグループ「ORβIT」の初冠コーナー「ORβITのオールビューティ!」が、地上波MXの番組「Powered by TV~元気ジャパン~」で2月10日からスタートする。「ORβIT」は、TOMO、SHUNY A 、YUGOの日本人メンバー3人、YOUNGHOON、HE EC HO、YOONDONGの韓国籍メンバー3人、日韓ハーフであるJUNEの7人で構成される日本の日韓合同グループ。メンバー自らが楽曲プロデュースやアートディレクションなど制作を手掛け、1月31日にはメンバーJUNEによる作詞の新曲「Bull's Eye」をリリース。韓国の兵役によって活動を休止していた2人のメンバーが昨年秋に合流し、完全体でのシングルリリースは2020年の結成以来今回が初めてとなる。2月14日からは全国4都市を巡るライブツアー「ORβIT LIVE THE BEST 2024」もスタートし、さらに加速していくORβITに迫る新コーナー「ORβITのオールビューティ!」は、2月10日19時からTOKYO MX「Powered by TV ~元気ジャパン~」で放送する。「Powered by TV ~元気ジャパン~」は、「日本を元気に!」をキーワードに、ハリウッドザコシショウ、薄幸(納言)のダブルMCや元気 調査 隊のガールズグループTiiiMO、毎回変わる様々なゲストが元気になるネタを持ち寄り、“元気ジャパン”として日本のお茶の間に耳寄りな情報を届けていく新感覚元気バラエティ。ゲストには人気芸人やいまが旬の話題な人たちを迎え、ドキュメントあり、笑いありの盛りだくさんで日本を元気にする最新情報を発信していく。放送日時は毎月第2土曜日19~20時。配信日時は毎週土曜日20時。