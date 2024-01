映画祭「東京アニメアワードフェスティバル2024」開催、第1弾チケット販売スタート

「東京アニメアワードフェスティバル2024(TAAF2024)」の、

第1弾チケット販売が開始

2023年の特別映像配信も

リンダはチキンがたべたい!

(Chicken for Linda!)

シロッコと風の王国

(Sirocco and the Kingdom of the Winds)

ストーム(The Storm)

トニーとシェリー、そして魔法の明かり

(Tony, Shelly and the Magic Light)

短編アニメーション・スロット1の全8作品

短編アニメーション・スロット2の全9作品

短編アニメーション・スロット3の全8作品

「東京アニメアワードフェスティバル2024(T A AF2024)」の第1弾チケット販売が、1月28日に開始されている。各プログラムの価格は、大人が1200円、学生以下が1000円(当日券はプラス200円)で、「TAAF2024 コンペティション パスポート」は大人が4500円、学生以下が3000円。「TAAF2024」は3月8~11日の期間、Mixalive TOKYO(東京都豊島区)の地下2階「Hall Mixa」にて開催される。同映画祭では、コンペティション部門に長編4作品、短編25作品(3スロット)のノミネート作品と、学生賞受賞作品1作品が上映され、3月11日にはこれらの作品から選ばれたグランプリ作品が上映される。コンペティション部門に出品される、長編アニメーションの上映スケジュールは以下の通り。「リンダはチキンがたべたい!(Chicken for Linda!)」の上映日時は3月8日11時45分~13時7分と、3月10日12時15分~13時52分で、3月10日の上映は一次選考委員解説付きで行われる。「シロッコと風の王国(Sirocco and the Kingdom of the Winds)」の上映日時は、3月8日16時25分~17時46分と、3月10日17時5分~18時46分で、3月10日の上映は一次選考委員解説付き。「ストーム(The Storm)」の上映日時は、3月8日18時25分~20時7分と、3月9日14時45分~16時47分で、3月9日の上映は一次選考委員解説付きとなる。「トニーとシェリー、そして魔法の明かり(Tony, Shelly and the Magic Light)」の上映日時は、3月9日10時~11時33分と、3月10日19時25分~21時8分で、3月10日の上映は一次選考委員解説付きで行われる。コンペティション部門の短編アニメーションは、スロット1(全8作品)が3月8日13時45分~15時51分と、3月10日10時~11時41分に上映され、3月8日の上映は一次選考委員解説付きとなる。また、学生賞の受賞作品である「520」もこのスロットにてあわせて上映される。スロット2(全9作品)の上映日時は、3月9日12時15分~14時5分と、3月10日14時30分~16時25分で、3月10日の上映は一次選考委員解説付き。スロット3(全8作品)の上映日時は、3月8日9時30分~11時16分と、3月9日17時30分~19時43分で、3月9日の上映は一次選考委員解説付きとなる。そのほか、3月9日9時~12時30分には、サンシャイン水族館およびとしま区民センター8階の多目的ホールにて、アニメーションに必要な要素を整理して、「かたち」と「動き」を観察から創りだす子ども向けワークショップが行われる。また、テレビシリーズ「PUI PUI モルカー」の原案・監督である、クリエイターの見里朝希氏が登壇する「フォーカス オン 見里朝希~新しい風が吹く~」プログラム映像を公開する。