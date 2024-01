CYBEXと赤ちゃん本舗が共同開発したベビーカー

メリオカーボン/ソルテベージュ(左)と

ソルテブラック

「持って軽い、押して軽い、ずっと軽い」の3カル

刺繍ロゴ

ソルテベージュ(左)とソルテブラック

CYBEX(CTP J A PAN)は、ベビーカー「MELIO C AR BON(メリオカーボン)」で、赤ちゃん本舗と共同開発した商品を、2月9日に全国のアカチャンホンポとオンラインショップで発売する。CYBEXとしては、初めての取り組みとなる。「MELIO C A RBON」は、2020年の発売からヒットを続ける「持って軽い、押して軽い、ずっと軽い」の“3カル”をコンセプトとした、新生児から使用できる両対面式ベビーカー。体温調節が大人と比べて未熟で、汗腺密度の高い新生児時期の赤ちゃんは、たくさんの汗をかく。そんな赤ちゃんのために、赤ちゃん本舗との共同開発商品では、新生児用インレイ(クッション)へ吸水速乾加工を施した。また、デザイン面でもMELIO C AR BON初の刺繍ロゴや、ブラウンハンドル(ソルテベージュのみ)を採用し、洗練されたデザインの中にもエレガントさを追加。アクセントカラーのマルチストライプを採用したハーネスベルトも共同開発商品限定デザインとなっている。CYBEXブランド最軽量の5.9kg。重量が軽いことに加え、子どもが成長して体重が増えても、スムースな走行性・操作性をキープする。素早く長さ調節ができるワンプルハーネスも備えている。価格は7万5900円。カラーは、ソルテベージュとソルテブラックの2色を展開する。