横浜赤レンガ倉庫で「クリスマスマーケット」開催、64店舗が集結

横浜赤レンガ倉庫で

「Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫」が12月25日まで開催



メイン会場には高さ約10mのもみの木

同イベントのシンボルであるツリーのイルミネーションと

4年ぶりの復活となるイルミネーションルーフのイメージ

会場で提供されるクリスマスグルメのイメージ

物販店舗も多数出店

プレミアムラウンジの設置イメージ

会場内のフードブースなどで販売されるオリジナルマグカップ

「イルミネーションガーデン」のイメージ

会期前半には「イルミネーションと一緒に楽しむフードフェスタ 2023

~サンタが喜ぶフード大集合 in 横浜赤レンガ倉庫~」が開催

「『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima +」

各ディビジョンと各地域のフードとのコラボ出店も

「世界各国のクリスマスグルメが楽しめるキッチンカーマーケット」に

出店するキッチンカーで提供される料理のイメージ

横浜赤レンガは11月24日~12月25日の期間、今回で第14回目を迎える「Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫」を、横浜赤レンガ倉庫(神奈川県 横浜市 )のイベント広場・赤レンガパークで開催する。横浜赤レンガ倉庫は、ドイツの建築様式を一部に取り入れた歴史的建造物であることから、本場ドイツのクリスマスマーケットをモチーフとしたChristmas Market in 横浜赤レンガ倉庫を行っている。メイン会場には、高さ約10mの本物のもみの木のツリーを中心に、ドイツ製のヒュッテ(木の小屋)や人形オブジェなどが設置され、本場ドイツのクリスマスの雰囲気が体験できる。また、「星」をモチーフにしたイルミネーション装飾で会場が彩られる。シンボルであるツリーには、イタリア・ミラノ製「Twinkly- PR O」の最新システムを使用して、通常とは異なるイルミネーションが30分に一度、5分間登場するほか、約50mのイルミネーションルーフが4年ぶりに復活し、無数の光で夜空を照らす。会場内には、ドイツ料理やクリスマス雑貨といった飲食ブース16店舗、物販25店舗が出店するほか、無料エリアのイルミネーションガーデンでメイン会場と異なるコンセプトでクリスマスグルメを楽しめる23店舗の出店が決定しており、過去最大規模の計64店舗が出店する。さらに、メイン会場内では新コンテンツとして5棟限定で個室利用が可能なプレミアムラウンジが設けられる。室内には、「星」をイメージしたデコレーションやイルミネーションが施されるほか、日が暮れた後に室内でプラネタリウムが投影できるなど、星降る夜のクリスマスが感じられる。食事は、横浜赤レンガ倉庫2号館1階にあるイタリアンレストラン「Cafe & Rotisserie L A COCORICO」のスペシャルメニューとして、名物の「薩摩ハーブ悠然鶏のロティサリーチキン」をはじめ、パスタやケーキなど、クリスマスにふさわしいスペシャルメニューを提供する。そのほか、会場インフォメーション、メイン会場内のフードブース全店舗にて、オリジナルマグカップの販売を行う。カラーは、ホワイト、ダークグリーンの2色で、価格は1個750円。1人2個まで購入可能で、1個の売り上げにつき10円が「フードバンク横浜」に寄付される。22年の開催時に入場無料で新設された「イルミネーションガーデン」では、動物たちのイルミネーションオブジェを各所に設置し、まるで森の中で動物たちとクリスマスを過ごしているかのような気分を感じられる。また、会期前半と後半でコンセプトを変えたフードコンテンツを展開する。会期前半の11月25日~12月3日の期間は、サンタが喜ぶフードをテーマにイルミネーションと一緒に楽しめるクリスマス フードのキッチンカー全9店が出店する「イルミネーションと一緒に楽しむフードフェスタ 2023~サンタが喜ぶフード大集合 in 横浜赤レンガ倉庫~」が開催される。同イベントでは、クリエイターのコラボクリスマスツリーやサンタクロースとの体験ブース、「『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima +」各ディビジョンと各地域のフードとのコラボによる「サンタが喜ぶスープ」をキーワードにした各ディビジョンが出店する。会期後半の12月5~25日の期間に開催される「世界各国のクリスマスグルメが楽しめるキッチンカーマーケット」では、クリスマスの時期に楽しまれているグルメを世界6カ国(アメリカ、スイス、スウェーデン、イタリア、フランス、台湾)ごとのキッチンカーを楽しめる。ただし、12月8~10日の期間はイルミネーションガーデン内の一部エリアが「BAY WALK M AR KET 2023」の有料会場となる。そのほか、特定日限定開催でさまざまなクラブで活躍する人気DJ陣を迎えた音楽イベント「MUSIC PARTY」も開催される。