【記者のひとこと】ハイブリッドクラウドをさらに支援

ニュータニックス・ジャパン、国内のAzure上でNutanix環境を提供 ハイブリッドクラウドへの移行支援を加速

ニュータニックス・ジャパンは、同社のハイブリッド クラウド 基盤を米Microsoft( マイクロソフト )のパブリッククラウド「Microsoft A zure」上で利用できる「Nutanix Cloud Clusters on Microsoft Azure(NC2 on Azure)」を国内企業向けに提供開始しました。米国で先行していたAzure向けの提供を日本リージョンを含むグローバルに拡大するかたちです。NC2は同社のハイパーコンバージドインフラである「Nutanix Cloud Platform」と同じ機能をパブリック クラウド 上でも利用できるようにするサービスで、必要に応じてアプリケーションをオンプレミスからクラウドに移動するなど、一体的な管理運用が可能になります。金古毅社長は「ハイブリッドクラウドがベストな解だという声が大きくなってきている」と顧客の現状を説明。コンサルティングサービスを強化する方針を示しており、NC2 on A zureの早期導入パッケージも提供するとのこと。国内企業のハイブリッドクラウド導入の後押しになるのか、注視したいです。(堀 茜)【記事はこちら】