東京メトロ、「To Me CARD」のメトロポイントを「メトポ」に統合へ

「メトポ」と「メトロポイント」を統合、新「メトポ」に



二つのポイントサービスを2024年4月15日から統合

東京地下鉄( 東京メトロ )は2024年4月15日から、P A SMOを対象にした「メトロポイントクラブ(メトポ)」と、To Me C AR D会員を対象にした「メトロポイント」を統合し、「メトロポイントクラブ(メトポ)」としてサービスを提供する。「メトポ」は、あらかじめ登録したP A SMOで 東京メトロ を利用すると、利用状況に応じてポイントが貯まるサービス。貯まったポイントは、10ポイント10円としてPASMOにチャージできる。「メトロポイント」は、To Me C AR D会員専用のポイントサービスで、「メトロポイントPlus」に登録したPASMOの利用やクレジットでの支払いに応じてポイントが貯まる。貯まったポイントは、PASMOへのチャージや、提携先ポイントへの交換が可能となっている。2024年4月15日の統合によって誕生する、新「メトポ」では、PASMOを登録することで毎月の東京メトロの利用状況(会員ランク)に応じてポイントが貯まるようになる。また、「オフピークプロジェクト」や「休日メトロ放題」への参加でもポイントを貯められる。一方、To Me CARD会員は、会員ランクでのポイント付与に加えて、PASMO/To Me CARDを「メトポ」に登録することで、従来と同様に乗車、 電子マネー 利用、クレジットカード利用でポイントを獲得できる。貯まったポイントは、10ポイント10円としてPASMOにチャージできるほか、新たにANAのマイルやnanacoポイント(500ポイントから)への交換が可能となる。さらにTo Me CARD会員なら、ANAマイルへの交換時によりおトクなレートで交換できるほか、家族会員とのポイントの相互移行にも対応する。なお、サービス統合前に貯まったメトポのポイント残高は、統合後はすべて「チャージ専用ポイント」として引き継がれ、サービス統合後、オフピークプロジェクトや休日メトロ放題対象分のポイントは「チャージ専用ポイント」となる。また、To Me CARD会員は、新しいメトロポイントクラブにポイント残高等を移行・合算するために、サービス開始日以降、メトポ会員サイトでの手続きが必要。