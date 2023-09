ここまで進化!? 最適なデルのゲーミングモニターに出会ってしまった！

実はモニター世界No.1メーカー

ALIENWARE 500HZゲーミング モニター - AW2524HF

ハイパフォーマンスで今までにないゲーム体験を実現

(※)世界最速の IPS ゲーミングモニター、2023年6月 Dell Technologies

角度や高さも調節しやすくて利便性が高い

多彩な画面設定で自分好みにカスタマイズできちゃう

実際に世界最速を体験してみた

コンソールゲーマーにおススメ!「G3223Q」

Dell 32 4K UHDゲーミング モニター - G3223Q

迫力と臨場感が味わえる

マルチタスクやクリエイター向けにも設定できる

上下左右の調節で使い勝手もいい

4Kゲーミングモニターを実際に体験

モニター購入者向けにプレゼントキャンペーン実施中