JR九州、ディズニーキャラクターを施した新幹線 8月24日から運行開始

JR九州は8月24日~12月中旬まで、九州新幹線「さくら」「つばめ」800系(1編成、6両)の1号車と6号車の計4面にディズニーキャラクターを施した「JR九州 W A KU WAKU SMILE 新幹線」を運行する。車内は特別な装飾や旅をしながらディズニーの音楽を楽しめる「GO! WAKU WAKU SMILE with MUSIC」などで演出する。「JR九州 WAKU WAKU SMILE 新幹線」の運行区間は、博多~熊本~鹿児島中央。運行スケジュールは毎月25日以降に特設サイトで翌月のスケジュールを知らせる。特設サイトでは、ディズニーキャラクターを施した新幹線のイメージが掲載されており、スライドすると全車両のデザインが見られる。特別デザインの新幹線の運行は、8月1日からスタートする「G0! WAKU WAKU SMILE」プロジェクトの一環。同プロジェクトでは、ポスターデザインやプロジェクトの概要、限定オリジナルグッズなどを紹介する。ポスターデザインでは、たくさんのディズニーの仲間たちとともに光をイメージした特別なデザインを採用。九州内の各駅にミッキーをはじめとしたたくさんのディズニーの仲間たちの“SMILE”を彩る。8月1日~12月15日は、100種類のスタンプを集める「GO! WAKU WAKU SMILE スタンプラリー」を開催。JR九州の駅やD&S列車(デザイン&ストーリー列車)、アミュプラザなど合計100カ所を列車で巡るスタンプラリーとなる。獲得個数に応じたプレゼントも用意する。さらに同期間で「GO! WAKU WAKU SMILE ステーション」を開催。JR九州の県庁所在地駅に、ディズニーの仲間たちのフォトスポット「GO! WAKU WAKU SMILE with MUSIC BOX」が登場する。フォトスポットだけでなく、それぞれの作品の音楽も楽しめる。また今年で開業100周年を迎える「出水駅」では、記念して待合室全体が「GO! WAKU WAKU SMILE with MUSIC BOX」となったスポットが登場する。