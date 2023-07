「最高すぎるコラボ」と話題！　Hey! Say! JUMPとSexy Zoneが「忍たま乱太郎」の主題歌「勇気100％」を披露

Sexy Zone・菊池風磨さんが

Hey! Say! JUMP・山田涼介さんにツッコまれる!?

(画像はイメージ)

「勇気100%」が注目を集めた理由は?

【いま注目のトレンドワード・326】 7月1日に放送された「THE MUSIC D A Y」の中でHey! Say! JUMPとSexy Zoneがコラボをおこない、テレビアニメ「忍たま乱太郎」の主題歌でお馴染みの楽曲「勇気100%」を披露。それに伴い同日には「勇気100」が Twitter でトレンド入り。スペシャルコラボにファンからは歓喜の声が上がった。今年で10周年を迎える 日本テレビ 系・夏の音楽の祭典「THE MUSIC D A Y 2023」では、今年のテーマ"あなたを変えた音"をコンセプトにさまざまな音楽企画を放送。Hey! Say! JUMPとSexy Zoneがアニメソングメドレーで「勇気100%」を披露すると「JUMPとセクゾのコラボ多幸感にあふれてる」「めちゃくちゃ豪華な勇気100%」「このコラボ最高すぎて泣ける」といった反響が相次いだ。また歌詞に合わせてSexy Zone・菊池風磨さんがHey! Say! JUMP・山田涼介さんの隣でおどける姿も。山田さんから頭にポンとツッコミを受け、「かわいすぎて永遠に見てられる」「やまふまのコント最高だね」「絡んでくれてありがとう」「この並び考えた人天才」とファンを喜ばせた。1993年に NHK で放送がスタートしたアニメ「忍たま乱太郎」は、一流の忍者を目指す乱太郎・きり丸・しんべヱの3人組を中心に忍術学園での日常をコミカルに描いた作品。同アニメのOPテーマ「勇気100%」は、初代・光GENJIから始まりさまざまなジャニーズグループに歌い継がれている。これまでに第17シリーズをHey! Say! JUMP、第20~23シリーズをSexy Zoneが担当した。歴代ユニットのコラボとあって、ファンにとっても目玉企画だったと言えるだろう。次に再びHey! Say! JUMPとSexy Zoneが歌う「勇気100%」を聞ける日を心待ちにしたい。(フリーライター・井原亘)