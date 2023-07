バーガーキングのフードトラックが8週間、全国各地を巡る！

「バーガーキング」のフードトラックが全国各地を巡る

ハッシュタグ「#キングの休暇先」で出店場所の募集も

フードトラック限定特典

「バーガーキング フードトラック限定ステッカー」のイメージ

「ワッパー チーズ」(左)と

「スパイシーBBQワッパー」の提供イメージ

ビーケージャパンホールディングスは7月7日~8月27日の毎週末、ジューシーで香ばしい直火焼きの100%ビーフパティを使用した本格大型バーガー「ワッパー」と、キンキンに冷えた「コカ・コーラ」の組み合わせを楽しめる「バーガーキング」のフードトラックが全国各地を巡る、キングの夏のわがまま休暇「KING on V A CATION」を実施する。「KING on V A CATION」では、「バーガーキング」の人気商品である「ワッパー チーズ」と、限定販売となるキングお気に入りのメニュー「スパイシーBBQワッパー」を販売する。セットドリンクは、「コカ・コーラ」または「コカ・コーラ ゼロ」から選べる。あわせて、フードトラック限定特典として、「ワッパー チーズ」または「スパイシーBBQワッパー」どちらかのセットを購入するごとに、フードトラックが出店するH AR AJUKU(東京・原宿)、ABENO(大阪・阿倍野)、OTSUKYO(滋賀・大津京)といった地名入りの「バーガーキング フードトラック限定ステッカー」を1枚プレゼントする。ステッカーは数量限定で、なくなり次第終了。フードトラックは、7月7日~9日に原宿 WeWork アイスバーグ、7月14日~16日に大阪 あべのルシアス、7月21日~23日に滋賀 ブランチ大津京、7月29日に立川 国営昭和記念公園花火大会、8月25日~27日に音楽フェス「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2023」に出店予定。各出店場所とも販売数は1日300食程度を予定しており、売り切れ次第終了となる。「KING on VACATION」の実施にあわせて、フードトラックの出店を希望する地名を募集する、「#キングの休暇先」募集 Twitter キャンペーンを7月12日23時59分まで開催する。投稿の中からエリアを選定して、8月4日~20日の各週末にフードトラックを出店する予定。