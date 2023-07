カルビー「Jagabee Happee3プロジェクト」スタート！　ムーミンたちがアンバサダーに就任

「ちょっとHappee(ハッピー)な時間を」をテーマに

カルビーは7月3日から、ムーミンとその仲間たちをアンバサダーに迎え環境配慮の取り組みや自然を楽しむ企画を中長期にわたって継続的に展開する「Jagabee Happee3プロジェクト」を開始した。じゃがいもの味わいと独自のサクッホクッとした食感が楽しめるスナック菓子「Jagabee(じゃがビー)」と、2025年に80周年を迎えるフィンランド生まれの物語「ムーミン」の初のコラボレーション企画。「ちょっとHappeeな時間を」をテーマに、環境に配慮した取り組みや自然を楽しむさまざまな夢の取り組みを展開する。具体的には「Green Project:「自然と共に」自然への理解、環境配慮の活動推進」にスナフキン、「F A N&FUN Project:「自分らしく」ファンと共創、一緒に楽しむ」にリトルミイ、「Pass the Happee Project:「笑顔をつなぐ」ワクワクを広げる」に「ムーミントロール」がアンバサダーに就任する。7月3日には、新プロジェクト始動を記念して発表会を開催。「ムーミン」のライセンスの管理を行うライツ・アンド・ブランズの伊東 久美子社長がプロジェクトの概要を発表し、「自然との共生」「多様性」といった共通するブランド理念・考え方に互いに共感したため、今回のコラボが実現したと熱く語った。発表会の最後には、埼玉県飯能市ある「ムーミンバレーパーク」からムーミン、スナフキン、リトルミイが“初来社”し、発表会を盛り上げた。「Green Project」と「FAN&FUN Project」第1弾企画となる「じゃがいも収穫体験イベント」と「Jagabee初のファンミーティング」は、7月8日にムーミンバレーパークで同時開催する。ファンミーティングはすでに応募終了。パーク内にあるじゃがいも畑(supported by Calbee)で行う「じゃがいも収穫体験イベント」は無料で参加でき、当日パーク内で整理券(5組15人程度)を先着順に配布する。さらに、「Green Project」から2023年冬に、対象商品の売上の一部を森林保全活動に寄付するプロジェクトを実施。同時に、限定グッズがあたるプレゼントキャンペーンも行う予定。「FAN&FUN Project」のSNSキャンペーン第1弾、「Jagabeeを食べてミイ?」プレゼントキャンペーン」は7月9日23時59分まで実施。第2弾は7月10~16日23時59分の期間に行う。キャンペーン詳細はカルビー公式アカウント(@calbee_ PR )やムーミンバレーパークの公式サイトで確認できる。「Pass the Happee Project」では、Jagabeeのおいしさをもっと多くの人に知ってもらうため、商品サンプリングを25年までに100万人への配布を目標に実施する。サンプリング会場はムーミンバレーパークやショップなど。第1回は7月8日、配布場所はムーミンバレーパーク内「はじまりの入り江エリア」で、1人1点のみ、なくなり次第配布終了。さらに、短くて商品になれなかった「Jagabee」の「かけら」を活用した商品でのコラボレーションも実施。ほかにもJagabeeとムーミンをきっかけに人と人が笑顔でつながる企画を予定している。