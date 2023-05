横浜・みなとみらいの赤レンガ倉庫で「レゲエ祭」開催！ 地元に感謝とエールを送る

サウンド活動を休止するMIGHTY CROWN

MIGHTY CROWNは6月24日・25日に、「Mighty Crown Final Season 横浜レゲエ祭 -The Final- -Vibez of Yokohama-」を横浜・みなとみらいの赤レンガ倉庫(神奈川県 横浜市 )にて開催する。前売りチケット価格は、1日券が8500円、2日通し券が1万5000円。小学生以下は無料(大人1名につき1名まで)。今回の「横浜レゲエ祭 -The Final-」は、活動30周年を機にサウンド活動の休止を発表したMIGHTY CROWNが、地元ヨコハマに感謝とエールを送るべく開催する。会場には、レゲエ、ダンスホール、ヒップホップ、ベテランからニュースターまで集結したアーティストによるライブステージ、DJやサウンドのプレイをMIGHTY CROWN自前の スピーカー セットで楽しめるサウンドシステムエリアが設置される。さらに、音楽をとりまくアート、ダンス、スケートボード、フード&マーケットと会場全体に横浜のヴァイブスを詰め込んだフェスとなる。開始時間は、6月24日・25日ともに13時。