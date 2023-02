ダイソー、都内最大級の売り場面積の3ブランド旗艦店を「東武百貨店 池袋本店」にオープン

(左から)「DAISO」「Standard Products by DAISO」「THREEPPY」の商品イメージ

「Standard Products by DAISO」では日本香堂とのコラボお香の先行発売も

オープン特典の池袋東武店限定トートバッグ

大創産業は2月27日に、同社の主要ブランドである「D A ISO(ダイソー)」「Standard Products by D AI SO(スタンダードプロダクツ バイ ダイソー)」「THREEPPY(スリーピー)」を、東武百貨店 池袋本店(東京都豊島区)の6階に都内最大級の売り場面積と品揃えを誇る旗艦店としてワンフロア出店する。今回、東武百貨店 池袋本店に出店する「DAISO」「Standard Products by DAISO」「THREEPPY」は、3ブランド合わせた売り場面積が都内最大級となり、買い物しやすい店内にグリーンやインテリア、コスメ、キャラクターといった人気カテゴリーの新作商品を並べ、旗艦店にふさわしい品揃えとなる。3ブランドによる合同展開や、ディスプレイコーナーを併設するほか、Standard Products by DAISOでは池袋に本社と工場のある日本香堂とコラボレーションした、国産のお香を全国に先駆けて発売する。香りは、ラベンダー、ベチバー、白檀、ゼラニウム、レモングラスの5種類で、20本入り。いずれも価格は330円。さらに、漫画や音楽、サブカルチャーの中心地である池袋らしく、DAISO初の推しカラーを集積した推し活売り場を展開する。営業時間は10時~20時で、休業日は東武百貨店 池袋本店に準ずる。なお、オープンを記念して税込1200円以上を購入した人の中から先着で4500名に、 リサイクル 天然素材を混紡した池袋東武店限定トートバッグをプレゼントする(3店舗合算可、なくなり次第終了)。