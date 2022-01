スシローの新年は「てんこ盛り」でスタート！　注目のネタは？

スシローの「てんこ盛り祭」

スシロー史上最大サイズの「海鮮爆盛りマウンテン」も登場

持ち帰り限定の「どでかネタセット」も用意

テイクアウト専門店「スシロー To Go」では「大切り・大盛りセット」を販売

あきんどスシローは1月5日から、同社が展開する回転すし「スシロー」にて実施してきた「Go To 超スシロー PR OJ EC T」のファイナルとして、最大級の品ぞろえと最大サイズのすしを用意する「てんこ盛り祭」を、期間限定で開催している。「Go To 超スシロー PR OJ EC T」は、2020年に行われた、新型 コロナ 禍でもおいしいすしをお得にお腹いっぱい食べてもらいたい、という思いが込められたプロジェクトで、緊急事態宣言が解除され、自宅以外でも食事を楽しめるようになってきたことから、改めて“すしを起点に日本を元気にしていきたい”として復活した。てんこ盛り祭は、これまで何度も開催されているが、今回はこれまででも最大級の品ぞろえを用意しており、「大盛りねぎまぐろ」や「ダブルどでかいか天にぎり」といった110円の商品も数多く取り揃える。また、国産天然の一本釣りかつおの旨みが濃厚な“天身”部分を贅沢に大きく切りつけた「大切りかつお天身」(110円)、器から飛び出るほどのビッグサイズのえび天を楽しめる「ドデカえび天うどん」(418円)など、サイドメニューも多数用意している。さらに、てんこ盛り祭の名物でもある「マウンテン」は、スシロー史上最大サイズの「海鮮爆盛りマウンテン」として登場する。ネタは、ほたて貝柱・大切りサーモン・かに本身・軍艦甘えび・いくら・とびことともに、大切りのびんとろ、ねぎまぐろを加えた全8種となっている。あわせて、ジャンボサイズのほたて貝柱に、赤貝、びんとろ、真いか、サーモン、かつおの天身、大盛りねぎまぐろ、店内揚げした頭も楽しめるぼたん海老をセットにした、持ち帰り限定の「どでかネタセット」(798円、一部店舗除く)も用意する。そのほか、テイクアウト専門店「スシロー To Go」でも、大切りサーモン、真いか、大切りびんとろ、ジャンボサイズのほたて貝柱、大盛りねぎまぐろをセットにした「大切り・大盛りセット」(940円)を期間限定で販売している。