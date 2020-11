年末年始休暇の分散取得は1割未満、「Go To イート」は43％が利用の意向

「くらしのマーケット」を運営するみんなのマーケットが11月26日に発表した 調査 によると、年末年始休暇の分散取得を予定する人は1割未満の少数派にとどまることが分かった。過ごし方では、8割が「自宅でゆっくり」と回答する一方で、Go To イートが43%、Go To トラベルが25%で利用または検討する予定と回答している。 調査 は、11月13~20日に同社の会員である男女985人にインターネットで実施したもの。政府の分科会や各地方自治体が新型 コロナ ウイルスの感染拡大を回避するために「年末年始休暇の分散取得」を求めているが、会社からの指示で分散取得する予定の人が3.2%、自主的に分散取得する予定の人が6.4%しかおらず、合計でも1割未満となった。企業が率先して分散取得を促している実態は、ほぼなかった。年末年始の過ごし方では、「自宅でゆっくりする」(79.8%)「大掃除・リフォーム」(32.0%)「買い物」(26.6%)がトップ3となり、「帰省」(15.1%)「外食」(11.4%)「国内旅行(宿泊)」(8.0%)など、一定数の人たちは外出を予定していることが分かった。Go To キャンペーンの利用意向では、最も高かったのが「Go To イート」で「利用する」(17.1%)と「検討中」(25.9%)を合わせて43%となった。次に高かったのは「Go To トラベル」で、「利用する」(12.2%)と「検討中」(12.3%)を合わせて24.5%となった。現在、Go To トラベルの一時停止措置やGo To イートの一時販売停止が行われるなどの動きも出始めている。今後の決定は多くの人たちに影響を及ぼす可能性があり、いち早い決断やスムーズな案内が求められる。今年の年末年始は、休みの期間が12月29日~1月3日が過半数を上回った。休みに関するアンケートからも、休暇を分散取得している様相は見受けられず、ピークの期間、交通網や観光地などで混雑する可能性がある。なお、調査では現在の外出意識についても聞いており、「極力控えている」(33.0%)、「やや控えている」(56.3%)と、約9割が外出への警戒を強めているが、9月の同様の調査では、「極力控えている」(45.1%)、「やや控えている」(47.0%)だったことから、外出自粛の意識がやや薄まっている。