米マイクロソフト 新型コロナで「Teams」の需要が急拡大 3月は第2週から第3週にかけてDAUが1200万人増加

ZVC JAPAN カントリーゼネラルマネージャー 佐賀文宣

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ATENジャパン 「多様な働き方」を支援する リモートワークソリューションの最新機種

新型コロナウイルスの感染が拡大し、政府が7都府県に緊急事態宣言を出したほか、自治体が独自で同様の宣言を出しました。不要不急の外出の自粛が要請された最初の週末、普段は混雑している街を歩く人は大きく減り、休業する店舗も目立ちました。その裏側では、テレワーク関連ソリューションの需要が拡大しています。業務での使用のほか、飲み会気分が味わえる「リモート飲み会」も実施されています。日本マイクロソフトは、3月第2週からの1週間で、「Teams」の1日の利用者数が1200万人増えたと発表しました。ウイルスの影響が長引けば、今後も利用者は増えていく可能性があります。（齋藤秀平）【関連記事はこちら】