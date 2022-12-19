1位 コムテック ドライブレコーダー ZDR035
ランキング
ドライブレコーダー
週間
集計期間：2022年12月05日～12月11日
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1
前週 1位
コムテック
ドライブレコーダーZDR035
発売年⽉ -
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- 外形寸法W(mm)
- 92.4
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- 外形寸法H(mm)
- 52.1
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- 外形寸法D(mm)
- 31.8
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- GPS
- ○
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- スペックカテゴリ
- ドライブレコーダー
-
- 形状
- ワンボディ+リアカメラ
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- 撮像素子+動画画素数(最大)
- CMOS(200万画素)
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- 記録解像度
- 1920×1080
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- 画角(水平)
- 138
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- 画角(垂直)
- 70
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- 画角(対角)
- 168
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- 液晶モニターサイズ
- 2.7
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- 対応メディア(付属容量)
- microSDXC(32GB)
-
- データ保護機能
- ○
-
- 無線LAN
- ×
-
- 音声録音
- ○
-
- 記録方式
- 常時録画+イベント記録+手動録画
-
- 動画形式
- AVI
-
- Gセンサー
- ○
-
- 車線逸脱警告(LDWS)
- ×
-
- 前方衝突警告(FCWS)
- ×
-
- 画像補正機能
- HDR/WDR
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