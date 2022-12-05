1位 コムテック ドライブレコーダー ZDR035

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ドライブレコーダー

週間

集計期間：2022年11月21日～11月27日

  • 1

    前週 1位

    4952040150237

    コムテック

    ドライブレコーダー
    ZDR035

    発売年⽉ -
  • 外形寸法W(mm)
    92.4
  • 外形寸法H(mm)
    52.1
  • 外形寸法D(mm)
    31.8
  • GPS
  • スペックカテゴリ
    ドライブレコーダー
  • 形状
    ワンボディ+リアカメラ
  • 撮像素子+動画画素数(最大)
    CMOS(200万画素)
  • 記録解像度
    1920×1080
  • 画角(水平)
    138
  • 画角(垂直)
    70
  • 画角(対角)
    168
  • 液晶モニターサイズ
    2.7
  • 対応メディア(付属容量)
    microSDXC(32GB)
  • データ保護機能
  • 無線LAN
    ×
  • 音声録音
  • 記録方式
    常時録画+イベント記録+手動録画
  • 動画形式
    AVI
  • Gセンサー
  • 車線逸脱警告(LDWS)
    ×
  • 前方衝突警告(FCWS)
    ×
  • 画像補正機能
    HDR/WDR
ドライブレコーダー
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