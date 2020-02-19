POSデータでわかる売れ筋ランキング
1位 コムテック ドライブレコーダー ZDR-015
ランキング
ドライブレコーダー週間売れ筋ランキング
集計期間：2020年02月03日～02月09日
-
1位
（前週1位）
コムテック
ドライブレコーダーZDR-015
発売年月：-
- 外形寸法W(mm)
- 96.5
- 外形寸法H(mm)
- 62
- 外形寸法D(mm)
- 32.5
- GPS
- ○
- スペックカテゴリ
- ドライブレコーダー
- 形状
- ワンボディ+リアカメラ
- 撮像素子+動画画素数(最大)
- CMOS(200万画素)
- 記録解像度
- 1920×1080
- 画角(水平)
- 115
- 画角(垂直)
- 58
- 画角(対角)
- 145
- 液晶モニターサイズ
- 2.8
- 対応メディア(付属容量)
- microSDHC(16GB)
- データ保護機能
- ○
- 無線LAN
- ×
- 音声録音
- ○
- 記録方式
- 常時録画+イベント記録+手動録画
- 動画形式
- AVI
- Gセンサー
- ○
- 車線逸脱警告(LDWS)
- ○
- 前方衝突警告(FCWS)
- ○
- 画像補正機能
- HDR/WDR
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