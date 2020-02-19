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1位 コムテック ドライブレコーダー ZDR-015

ランキング

ドライブレコーダー週間売れ筋ランキング

集計期間：2020年02月03日～02月09日

  • 1

    （前週1位）

    4952040051817

    コムテック

    ドライブレコーダー
    ZDR-015

    発売年月：-

外形寸法W(mm)
96.5
外形寸法H(mm)
62
外形寸法D(mm)
32.5
GPS
スペックカテゴリ
ドライブレコーダー
形状
ワンボディ+リアカメラ
撮像素子+動画画素数(最大)
CMOS(200万画素)
記録解像度
1920×1080
画角(水平)
115
画角(垂直)
58
画角(対角)
145
液晶モニターサイズ
2.8
対応メディア(付属容量)
microSDHC(16GB)
データ保護機能
無線LAN
×
音声録音
記録方式
常時録画+イベント記録+手動録画
動画形式
AVI
Gセンサー
車線逸脱警告(LDWS)
前方衝突警告(FCWS)
画像補正機能
HDR/WDR
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