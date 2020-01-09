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1位 エンプレイス DIARECO NDR-RC175

ランキング

ドライブレコーダー週間売れ筋ランキング

集計期間：2019年12月30日～01月05日

  • 1

    （前週25位）

    4562299335097

    エンプレイス

    DIARECO
    NDR-RC175

    発売年月：-

外形寸法W(mm)
109
外形寸法H(mm)
61
外形寸法D(mm)
30
GPS
×
スペックカテゴリ
ドライブレコーダー
形状
ワンボディ+リアカメラ
撮像素子+動画画素数(最大)
不明(200万画素)
記録解像度
1920×1080
画角(水平)
100
画角(垂直)
80
画角(対角)
130
液晶モニターサイズ
4
対応メディア(付属容量)
microSDHC(16GB)
データ保護機能
無線LAN
×
音声録音
記録方式
常時録画+イベント記録+手動録画
動画形式
MPEG4
Gセンサー
車線逸脱警告(LDWS)
×
前方衝突警告(FCWS)
×
画像補正機能
WDR
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