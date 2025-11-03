「イエロー」が浮上！　タブレット端末 人気ランキングTOP10　2025/11/3

実売データ

2025/11/03 12:00

　「BCNランキング」2025年10月20日～26日の日次集計データによると、タブレット端末の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　11インチiPad Wi-Fi 128GB ブルー
MD4A4J/A（アップル）

2位　11インチiPad Wi-Fi 128GB シルバー
MD3Y4J/A（アップル）

3位　11インチiPad Wi-Fi 128GB イエロー
MD4D4J/A（アップル）

4位　LAVIE Tab T8
T0855/KAS（NEC）

5位　LAVIE Tab T10
T1055/KAS（NEC）

6位　Redmi Pad 2 6GB+128GB Graphite Gray
Redmi Pad 2 6GB+128GB Graphite Gray（Xiaomi）

7位　11インチiPad Pro Wi-Fi 256GB 標準ガラス搭載 スペースブラック
MDWK4J/A（アップル）

8位　LAVIE Tab Lite
TL103/KAL（NEC）

9位　iPad mini Wi-Fi 128GB スペースグレイ
MXN63J/A（アップル）

10位　LAVIE Tab T11
T1165/KAS（NEC）
 
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
