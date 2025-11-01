「REGZAゲーミングモニター」強い！　ゲーミングディスプレー人気ランキングTOP10　2025/11/1

  • ホーム
実売データ

2025/11/01 17:00

　「BCNランキング」2025年10月20日～26日の日次集計データによると、ゲーミングディスプレーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　REGZAゲーミングモニター
RM-G276N（TVS REGZA）

2位　MOBIUZ EX251
EX251（BenQジャパン）

3位　Titan Army P275MS+
P275MS+（Shenzhen Century Innovation Display Electronics）

4位　VA249HG
VA249HG（ASUS）

5位　AOC 24G42E/11
24G42E/11（TPV Technology）

6位　G242L E14
G242L E14（MSI）

7位　G-MASTER GB2770HSU-B6
GB2770HSU-B6（マウスコンピューター）

8位　Xiaomi Curved Gaming Monitor G34WQi
C34WQBA-RGGL（Xiaomi）

9位　TCL 32R84
32R84（TCL Corporation）

10位　ZOWIE XL2540K
XL2540K（BenQジャパン）
 
REGZAゲーミングモニター
「RM-G276N」


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
