ロジクールが上位を独占！　ゲーミングマウス人気ランキングTOP10　2025/10/28

「BCNランキング」2025年10月13日～19日の日次集計データによると、ゲーミングマウスの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 G703 HERO LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse
G703h（ロジクール）
2位 G304 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse ブラック
G304（ロジクール）
3位 PRO 2 LIGHTSPEED ブラック
G-PPD-002XWL-BK（ロジクール）
4位 Logicool G203 LIGHTSYNC Gaming Mouse ブラック
G203BK（ロジクール）
5位 G304 LIGHTSPEED Wireless Gaming Mouse ホワイト
G304rWH（ロジクール）
6位 MMO Gaming Mouse G600
G600t（ロジクール）
7位 PRO X SUPERLIGHT 2 DEX Wireless Gaming Mouse ブラック
GPROXSL-WLDEXBK（ロジクール）
8位 Razer Viper V3 Pro ブラック
RZ01-05120100-R3A1（Razer）
9位 Razer Viper V3 Pro ホワイト
RZ01-05120200-R3A1（Razer）
10位 G402 Ultra Fast FPS Gaming Mouse
G402（ロジクール）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。