仕事も趣味も「快適」を叶える！　ゲーミングチェア人気ランキングTOP10　2025/10/26

GXT720 ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年10月13日～19日の日次集計データによると、ゲーミングチェアの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 GXT720 ブラックGXT720-BLACK（GXTRACE）2位 Pro-X V2 グレイAKR-PRO-X/GREY/V2（AKRacing）3位 Wolf グレーAKR-WOLF-GREY（AKRacing）4位 OVERTURE ブラックAKR-OVERTURE-BLACK（AKRacing）5位 本田翼 監修オリジナルカラーモデルAKR-TSUBASA/HONDA（AKRacing）6位 RX680 ブラックRX680-BLACK（GXTRACE）6位 Wolf ホワイトAKR-WOLF-WHITE（AKRacing）8位 極坐 V2 グレイAKR-GYOKUZA/V2-GREY（AKRacing）9位 Nitro V2 ホワイトAKR-NITRO-WHITE/V2（AKRacing）10位 T3 RUSH Fabric Gaming Chair (2023) - CharcoalCF-9010057-WW（Corsair）