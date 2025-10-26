仕事も趣味も「快適」を叶える！　ゲーミングチェア人気ランキングTOP10　2025/10/26

2025/10/26 17:00

　「BCNランキング」2025年10月13日～19日の日次集計データによると、ゲーミングチェアの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　GXT720 ブラック
GXT720-BLACK（GXTRACE）

2位　Pro-X V2 グレイ
AKR-PRO-X/GREY/V2（AKRacing）

3位　Wolf グレー
AKR-WOLF-GREY（AKRacing）

4位　OVERTURE ブラック
AKR-OVERTURE-BLACK（AKRacing）

5位　本田翼 監修オリジナルカラーモデル
AKR-TSUBASA/HONDA（AKRacing）

6位　RX680 ブラック
RX680-BLACK（GXTRACE）

6位　Wolf ホワイト
AKR-WOLF-WHITE（AKRacing）

8位　極坐 V2 グレイ
AKR-GYOKUZA/V2-GREY（AKRacing）

9位　Nitro V2 ホワイト
AKR-NITRO-WHITE/V2（AKRacing）

10位　T3 RUSH Fabric Gaming Chair (2023) - Charcoal
CF-9010057-WW（Corsair）
 
GXT720 ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

