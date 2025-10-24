「Pixel 9a」が首位！　Androidスマホ人気ランキングTOP10　2025/10/24

Pixel 9a 128GB(au)

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年10月13日～19日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）2位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）3位 arrows We2 FCG02（FCNT）4位 Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）5位 Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）6位 moto g66j 5G（Motorola Mobility）7位 AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）8位 arrows We2 F-52E（FCNT）9位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）10位 Xperia 10 VII SO-52F（ソニー）