「AirPods 4」が売れてる！　完全ワイヤレスイヤホン人気ランキングTOP10　2025/10/16

2025/10/16 12:00

　「BCNランキング」2025年10月6日～12日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）

2位　AirPods Pro 3
MFHP4J/A（アップル）

3位　AirPods 4
MXP63J/A（アップル）

4位　MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）

5位　JBL Wave Buds Black
JBLWBUDSBLK（ハーマンインターナショナル）

6位　INZONE Buds ホワイト
WF-G700N(W)（ソニー）

7位　JBL Tour Pro 2 Black
JBLTOURPRO2BLK（ハーマンインターナショナル）

8位　ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-C700N(B)（ソニー）

9位　SOLID BASS ワイヤレスイヤホン ブラック
ATH-CKS50TW2 BK（オーディオテクニカ）

10位　ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C510(B)（ソニー）
 
AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
