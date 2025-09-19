「moto g66j 5G」首位！　Androidスマホ人気ランキングTOP10　2025/9/19

2025/09/19 07:30

　「BCNランキング」2025年9月8日～14日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　moto g66j 5G（Motorola Mobility）

2位　Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）

3位　Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）

4位　Pixel 9a 128GB(au)（Google）

5位　arrows We2 F-52E（FCNT）

6位　Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）

7位　arrows We2 FCG02（FCNT）

8位　Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）

9位　nubia S 5G（ZTE）

10位　AQUOS sense9 SH-M29 6GB+128GB（シャープ）
 
moto g66j 5G


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
