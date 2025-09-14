「PIXPRO FZ55」が売れてる！　コンデジ人気ランキングTOP10　2025/9/14

実売データ

2025/09/14 09:00

　「BCNランキング」2025年9月1日～7日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　PIXPRO FZ55 ブラック
FZ55(BK)（KODAK）

2位　instax mini Evo Black
instax mini Evo Black（富士フイルム）

3位　instax mini Evo Brown
instax mini Evo Brown（富士フイルム）

4位　LUMIX TZ99 ブラック
DC-TZ99-K（パナソニック）

5位　PIXPRO C1 ブラック
C1(BK)（KODAK）

6位　PIXPRO WPZ2
WPZ2（KODAK）

7位　PIXPRO FZ45 ブラック
FZ45(BK)（KODAK）

8位　LUMIX TZ99 ホワイト
DC-TZ99-W（パナソニック）

9位　デジタルカメラ ブラック
KC-AF11 BK（ケンコー・トキナー）

10位　PIXPRO C1 ブラウン
C1(BN)（KODAK）
 
PIXPRO FZ55 ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
