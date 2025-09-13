JBLが上位を独占！　ワイヤレススピーカー人気ランキングTOP10　2025/9/13

JBL GO 4 ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年9月1日～7日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 JBL GO 4 ブラックJBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）2位 JBL CHARGE5 ブルーJBLCHARGE5BLU（ハーマンインターナショナル）3位 JBL CHARGE5 スクワッドJBLCHARGE5SQUAD（ハーマンインターナショナル）4位 Soundcore Select 4 Go ブラックA31X1011（Anker）4位 JBL Flip 6 レッドJBLFLIP6RED（ハーマンインターナショナル）6位 ワイヤレスポータブルスピーカー ブラックSRS-XB100(B)（ソニー）7位 MIMIO SOUND MOVE ホワイトATMM-SP780TV WH（オーディオテクニカ）8位 JBL Flip 7 BlackJBLFLIP7BLK（ハーマンインターナショナル）9位 Xiaomi Sound PocketMDZ-37-DB（Xiaomi）10位 SoundCore ブラックA3102016（Anker）