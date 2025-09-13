JBLが上位を独占！ ワイヤレススピーカー人気ランキングTOP10 2025/9/13
実売データ
2025/09/13 12:00
「BCNランキング」2025年9月1日～7日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 JBL GO 4 ブラック
JBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）
2位 JBL CHARGE5 ブルー
JBLCHARGE5BLU（ハーマンインターナショナル）
3位 JBL CHARGE5 スクワッド
JBLCHARGE5SQUAD（ハーマンインターナショナル）
4位 Soundcore Select 4 Go ブラック
A31X1011（Anker）
4位 JBL Flip 6 レッド
JBLFLIP6RED（ハーマンインターナショナル）
6位 ワイヤレスポータブルスピーカー ブラック
SRS-XB100(B)（ソニー）
7位 MIMIO SOUND MOVE ホワイト
ATMM-SP780TV WH（オーディオテクニカ）
8位 JBL Flip 7 Black
JBLFLIP7BLK（ハーマンインターナショナル）
9位 Xiaomi Sound Pocket
MDZ-37-DB（Xiaomi）
10位 SoundCore ブラック
A3102016（Anker）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 JBL GO 4 ブラック
JBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）
2位 JBL CHARGE5 ブルー
JBLCHARGE5BLU（ハーマンインターナショナル）
3位 JBL CHARGE5 スクワッド
JBLCHARGE5SQUAD（ハーマンインターナショナル）
4位 Soundcore Select 4 Go ブラック
A31X1011（Anker）
4位 JBL Flip 6 レッド
JBLFLIP6RED（ハーマンインターナショナル）
6位 ワイヤレスポータブルスピーカー ブラック
SRS-XB100(B)（ソニー）
7位 MIMIO SOUND MOVE ホワイト
ATMM-SP780TV WH（オーディオテクニカ）
8位 JBL Flip 7 Black
JBLFLIP7BLK（ハーマンインターナショナル）
9位 Xiaomi Sound Pocket
MDZ-37-DB（Xiaomi）
10位 SoundCore ブラック
A3102016（Anker）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。