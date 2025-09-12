「Pixel 9a」が首位！　Androidスマホ人気ランキングTOP10　2025/9/12

実売データ

2025/09/12 07:30

　「BCNランキング」2025年9月1日～7日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）

2位　Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）

3位　Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）

4位　Pixel 9a 128GB(au)（Google）

5位　arrows We2 F-52E（FCNT）

6位　moto g05（Motorola Mobility）

7位　arrows We2 FCG02（FCNT）

8位　POCO M7 Pro 5G 256GB（Xiaomi）

9位　AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）

10位　nubia S 5G（ZTE）
 
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
