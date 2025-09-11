第2世代「AirPods Pro」が売れてる！ 完全ワイヤレスイヤホン人気ランキングTOP10 2025/9/11
実売データ
2025/09/11 12:00
「BCNランキング」2025年9月1日～7日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
2位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）
3位 AirPods 4
MXP63J/A（アップル）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー）
5位 Soundcore P30i ブラック
A3959N11（Anker）
6位 Soundcore P40i ブラック
A3955N11（Anker）
7位 JBL Wave Buds Black
JBLWBUDSBLK（ハーマンインターナショナル）
8位 QuietComfort Ultra Earbuds (第2世代) ブラック
QuietComfort Ultra Earbuds (ダイ2セダイ) ブラック（BOSE）
9位 Soundcore P40i オフホワイト
A3955N21（Anker）
10位 INZONE Buds ホワイト
WF-G700N(W)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
2位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）
3位 AirPods 4
MXP63J/A（アップル）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー）
5位 Soundcore P30i ブラック
A3959N11（Anker）
6位 Soundcore P40i ブラック
A3955N11（Anker）
7位 JBL Wave Buds Black
JBLWBUDSBLK（ハーマンインターナショナル）
8位 QuietComfort Ultra Earbuds (第2世代) ブラック
QuietComfort Ultra Earbuds (ダイ2セダイ) ブラック（BOSE）
9位 Soundcore P40i オフホワイト
A3955N21（Anker）
10位 INZONE Buds ホワイト
WF-G700N(W)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
注目の記事
外部リンク
- BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/
- デジタル家電市場の動向がわかる！「サンプルデータ 無料ダウンロード」＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=178098
- デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735
- POSデータサービス（簡易版）無料体験＝https://mkt.bcnranking.jp/member/free/form.html
- (マイク付)ヘッドホン・イヤホン 週間売れ筋ランキング＝https://www.bcnretail.com/research/ranking/list/contents_type=156