【エリア別】名古屋圏で「Pixel 9a」連続首位！　Androidスマホ人気ランキングTOP10　2025/9/9

実売データ

2025/09/09 07:30

　「BCNランキング」2025年8月25日～31日の日次集計データ・名古屋圏（愛知県・三重県・岐阜県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）

2位　Pixel 9a 128GB(au)（Google）

3位　Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）

4位　Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）

5位　Pixel 9a 128GB(SoftBank)（Google）

6位　Galaxy A25 5G(UQ mobile)（SAMSUNG）

7位　Pixel 8a(Y!mobile)（Google）

8位　nubia S 5G（ZTE）

9位　Pixel 10 128GB(au)（Google）

10位　arrows We2 F-52E（FCNT）
 
Pixel 9a 128GB(NTT docomo)


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
