売れてるのは？　ゲーミングヘッドセット人気ランキングTOP10　2025/9/8

実売データ

2025/09/08 17:00

　「BCNランキング」2025年8月25日～31日の日次集計データによると、ゲーミングヘッドセットの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　INZONE Buds ホワイト
WF-G700N(W)（ソニー）

2位　Razer Hammerhead V3 Wired Earbuds
RZ12-05590100-R3AC（Razer）

3位　Razer BlackShark V2 X Black
RZ04-03240100-R3M1（Razer）

4位　INZONE Buds ブラック
WF-G700N(B)（ソニー）

5位　G333 Gaming Earphones ブラック
G333-BK（ロジクール）

6位　PRO X Gaming Headset
G-PHS-003（ロジクール）

7位　G435 LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset ブラック＆ネオンイエロー
G435BK（ロジクール）

8位　G335 Corded Gaming Headset ブラック
G335BK（ロジクール）

9位　G431 7.1 Surround Gaming Headset
G431（ロジクール）

10位　Razer BlackShark V2 X White
RZ04-03240700-R3M1（Razer）
 
INZONE Buds ホワイト

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

