売れてるのは？　ゲーミングヘッドセット人気ランキングTOP10　2025/9/8

INZONE Buds ホワイト

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年8月25日～31日の日次集計データによると、ゲーミングヘッドセットの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 INZONE Buds ホワイトWF-G700N(W)（ソニー）2位 Razer Hammerhead V3 Wired EarbudsRZ12-05590100-R3AC（Razer）3位 Razer BlackShark V2 X BlackRZ04-03240100-R3M1（Razer）4位 INZONE Buds ブラックWF-G700N(B)（ソニー）5位 G333 Gaming Earphones ブラックG333-BK（ロジクール）6位 PRO X Gaming HeadsetG-PHS-003（ロジクール）7位 G435 LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset ブラック＆ネオンイエローG435BK（ロジクール）8位 G335 Corded Gaming Headset ブラックG335BK（ロジクール）9位 G431 7.1 Surround Gaming HeadsetG431（ロジクール）10位 Razer BlackShark V2 X WhiteRZ04-03240700-R3M1（Razer）