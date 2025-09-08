読書をスマートに楽しむ　2025年8月のタブレット端末 人気ランキングTOP10　2025/9/8

「BCNランキング」2025年8月の月次集計データによると、タブレット端末の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 11インチiPad Wi-Fi 128GB シルバー
MD3Y4J/A（アップル）
2位 11インチiPad Wi-Fi 128GB ブルー
MD4A4J/A（アップル）
3位 LAVIE Tab T10
T1055/KAS（NEC）
4位 11インチiPad Wi-Fi 128GB イエロー
MD4D4J/A（アップル）
5位 LUCA Tablet TE10D1M64 グレー
TE10D1M64-KV1H（アイリスオーヤマ）
6位 11インチiPad Wi-Fi 128GB ピンク
MD4E4J/A（アップル）
7位 LAVIE Tab T8
T0855/KAS（NEC）
8位 LAVIE Tab T11
T1165/KAS（NEC）
9位 11インチiPad Air Wi-Fi 128GB スペースグレイ
MC9W4J/A（アップル）
10位 11インチiPad Wi-Fi 256GB シルバー
MD4G4J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
