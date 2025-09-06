「JBL GO 4」連続首位！　ワイヤレススピーカー人気ランキングTOP10　2025/9/6

JBL GO 4 ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年8月25日～31日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 JBL GO 4 ブラックJBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）2位 Soundcore Select 4 Go ブラックA31X1011（Anker）3位 JBL Flip 6 ホワイトJBLFLIP6WHT（ハーマンインターナショナル）4位 ULT POWER SOUND ULT FIELD 1 ブラックSRS-ULT10(B)（ソニー）5位 ワイヤレスポータブルスピーカー ブラックSRS-XB100(B)（ソニー）6位 SoundCore ブラックA3102016（Anker）7位 Victor ポータブルワイヤレススピーカーSP-WS02BT（JVCケンウッド）7位 Xiaomi Sound PocketMDZ-37-DB（Xiaomi）9位 MIMIO SOUND MOVE ホワイトATMM-SP780TV WH（オーディオテクニカ）10位 JBL Flip 6 スクワッドJBLFLIP6SQUAD（ハーマンインターナショナル）