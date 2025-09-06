「JBL GO 4」連続首位！　ワイヤレススピーカー人気ランキングTOP10　2025/9/6

2025/09/06 12:00

　「BCNランキング」2025年8月25日～31日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　JBL GO 4 ブラック
JBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）

2位　Soundcore Select 4 Go ブラック
A31X1011（Anker）

3位　JBL Flip 6 ホワイト
JBLFLIP6WHT（ハーマンインターナショナル）

4位　ULT POWER SOUND ULT FIELD 1 ブラック
SRS-ULT10(B)（ソニー）

5位　ワイヤレスポータブルスピーカー ブラック
SRS-XB100(B)（ソニー）

6位　SoundCore ブラック
A3102016（Anker）

7位　Victor ポータブルワイヤレススピーカー
SP-WS02BT（JVCケンウッド）

7位　Xiaomi Sound Pocket
MDZ-37-DB（Xiaomi）

9位　MIMIO SOUND MOVE ホワイト
ATMM-SP780TV WH（オーディオテクニカ）

10位　JBL Flip 6 スクワッド
JBLFLIP6SQUAD（ハーマンインターナショナル）
 
JBL GO 4 ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
