【エリア別】東京圏で「Galaxy A25 5G」強い！　Androidスマホ人気ランキングTOP10　2025/9/1

2025/09/01 07:30

　「BCNランキング」2025年8月18日～24日の日次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）

2位　Pixel 9a 128GB(au)（Google）

3位　Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）

4位　Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）

5位　Pixel 9a 128GB(SoftBank)（Google）

6位　arrows We2 F-52E（FCNT）

7位　arrows We2 FCG02（FCNT）

8位　A3 5G（OPPO）

9位　Redmi 14C 8GB+256GB（Xiaomi）

10位　nubia S 5G（ZTE）
 
Galaxy A25 5G SCG33

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
