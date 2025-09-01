【エリア別】東京圏で「Galaxy A25 5G」強い！　Androidスマホ人気ランキングTOP10　2025/9/1

Galaxy A25 5G SCG33

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年8月18日～24日の日次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）2位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）3位 Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）4位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）5位 Pixel 9a 128GB(SoftBank)（Google）6位 arrows We2 F-52E（FCNT）7位 arrows We2 FCG02（FCNT）8位 A3 5G（OPPO）9位 Redmi 14C 8GB+256GB（Xiaomi）10位 nubia S 5G（ZTE）