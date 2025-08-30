その瞬間を美しく！　ミラーレス一眼 人気ランキングTOP10　2025/8/30

実売データ

2025/08/30 09:00

　「BCNランキング」2025年8月18日～24日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット
EOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）

2位　FUJIFILM X-E5 XF23mmレンズキット シルバー
F X-E5LK-23-S JP（富士フイルム）

3位　EOS R50・ダブルズームキット ブラック
EOSR50BK-WZK（キヤノン）

4位　FUJIFILM X-E5 ボディ ブラック
F X-E5-B JP（富士フイルム）

5位　FUJIFILM X-E5 XF23mmレンズキット ブラック
F X-E5LK-23-B JP（富士フイルム）

6位　FUJIFILM X-E5 ボディ シルバー
F X-E5-S JP（富士フイルム）

7位　VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット ブラック
ZV-E10M2X(B)（ソニー）

8位　EOS R50・ダブルズームキット ホワイト
EOSR50WH-WZK（キヤノン）

9位　OLYMPUS PEN E-P7 EZ ダブルズームキット シルバー
E-P7 EZ ダブルズームキット(SLV)（OMデジタルソリューションズ）

10位　LUMIX G100D Wキット
DC-G100DW-K（パナソニック）

10位　Z fc 16-50 VR レンズキット シルバー
ZFCLK16-50(SL)（ニコン）

10位　Z50II ダブルズームキット
Z50II ダブルズームキット（ニコン）
 
EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
ギャラリーページ

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

注目の記事

外部リンク