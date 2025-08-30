その瞬間を美しく！　ミラーレス一眼 人気ランキングTOP10　2025/8/30

EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキット

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年8月18日～24日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキットEOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）2位 FUJIFILM X-E5 XF23mmレンズキット シルバーF X-E5LK-23-S JP（富士フイルム）3位 EOS R50・ダブルズームキット ブラックEOSR50BK-WZK（キヤノン）4位 FUJIFILM X-E5 ボディ ブラックF X-E5-B JP（富士フイルム）5位 FUJIFILM X-E5 XF23mmレンズキット ブラックF X-E5LK-23-B JP（富士フイルム）6位 FUJIFILM X-E5 ボディ シルバーF X-E5-S JP（富士フイルム）7位 VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット ブラックZV-E10M2X(B)（ソニー）8位 EOS R50・ダブルズームキット ホワイトEOSR50WH-WZK（キヤノン）9位 OLYMPUS PEN E-P7 EZ ダブルズームキット シルバーE-P7 EZ ダブルズームキット(SLV)（OMデジタルソリューションズ）10位 LUMIX G100D WキットDC-G100DW-K（パナソニック）10位 Z fc 16-50 VR レンズキット シルバーZFCLK16-50(SL)（ニコン）10位 Z50II ダブルズームキットZ50II ダブルズームキット（ニコン）