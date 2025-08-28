周囲の騒音を軽減！ 完全ワイヤレスイヤホン人気ランキングTOP10 2025/8/28
実売データ
2025/08/28 12:00
「BCNランキング」2025年8月18日～24日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
2位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）
3位 AirPods 4
MXP63J/A（アップル）
4位 Soundcore P40i ブラック
A3955N11（Anker）
5位 QuietComfort Ultra Earbuds (第2世代) ブラック
QuietComfort Ultra Earbuds (ダイ2セダイ) ブラック（BOSE）
6位 Soundcore P40i オフホワイト
A3955N21（Anker）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C510(B)（ソニー）
8位 Soundcore P30i ブラック
A3959N11（Anker）
9位 Soundcore Liberty 5 ミッドナイトブラック
A3957N11（Anker）
10位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
