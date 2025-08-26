【エリア別】「Pixel 9a」独占！ 名古屋圏のAndroidスマホ人気ランキングTOP10 2025/8/26
「BCNランキング」2025年8月11日～17日の日次集計データ・名古屋圏（愛知県・三重県・岐阜県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）
2位 Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）
3位 Pixel 9a 128GB(SoftBank)（Google）
4位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）
5位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
6位 Pixel 8a(Y!mobile)（Google）
7位 Galaxy A25 5G(UQ mobile)（SAMSUNG）
8位 nubia S 5G（ZTE）
9位 Pixel 8a(au)（Google）
10位 Galaxy A25 5G(Y!mobile)（SAMSUNG）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）
2位 Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）
3位 Pixel 9a 128GB(SoftBank)（Google）
4位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）
5位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
6位 Pixel 8a(Y!mobile)（Google）
7位 Galaxy A25 5G(UQ mobile)（SAMSUNG）
8位 nubia S 5G（ZTE）
9位 Pixel 8a(au)（Google）
10位 Galaxy A25 5G(Y!mobile)（SAMSUNG）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
注目の記事
外部リンク
- BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/
- デジタル家電市場の動向がわかる！「サンプルデータ 無料ダウンロード」＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=178098
- デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735
- スマートフォン 週間売れ筋ランキング＝https://www.bcnretail.com/research/ranking/list/contents_type=167