「PIXPRO FZ55」再び首位に！　コンデジ人気ランキングTOP10　2025/8/24

PIXPRO FZ55 ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年8月11日～17日の日次集計データによると、コンパクトデジカメ（コンデジ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 PIXPRO FZ55 ブラックFZ55(BK)（KODAK）2位 PIXPRO C1 ブラックC1(BK)（KODAK）3位 IXY 650 シルバーIXY650(SL)（キヤノン）4位 PIXPRO FZ45 ブラックFZ45(BK)（KODAK）5位 PIXPRO C1 ブラウンC1(BN)（KODAK）6位 デジタルカメラ ブラックKC-AF11 BK（ケンコー・トキナー）7位 PIXPRO WPZ2WPZ2（KODAK）8位 LUMIX TZ99 ブラックDC-TZ99-K（パナソニック）9位 movio オートフォーカス機能搭載デジタルカメラMAF100（ナガオカトレーディング）10位 OM SYSTEM Tough TG-7 ブラックTG-7(BLK)（OMデジタルソリューションズ）