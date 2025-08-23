  • ホーム
  • ヘッドホン使用で夜間や集合住宅でも安心！　電子ピアノ人気ランキングTOP10　2025/8/23

2025/08/23 09:00

　「BCNランキング」2025年8月11日～17日の日次集計データによると、電子ピアノの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　CN201 プレミアムライトオーク調仕上げ
CN201LO（河合楽器）

2位　P-225 ブラック
P-225B（ヤマハ）

3位　ARIUS ニューダークローズウッド調仕上げ
YDP-165R（ヤマハ）

4位　ARIUS ホワイトアッシュ調
YDP-165WA（ヤマハ）

5位　P-45
P-45（ヤマハ）

6位　Alesis RECITAL PLAY
RECITAL PLAY（inMusic Japan）

6位　Privia ブラック
PX-S1100BK（カシオ）

8位　GO:PIANO88
GO:PIANO88（Roland）

9位　P-225 ホワイト
P-225WH（ヤマハ）

10位　ARIUS ホワイトウッド調仕上げ
YDP-165WH（ヤマハ）
 
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
