「JBL Flip 6」連続首位！　ワイヤレススピーカー人気ランキングTOP10　2025/8/23

　「BCNランキング」2025年8月11日～17日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　JBL Flip 6 ブラック
JBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）

2位　JBL GO 4 ブラック
JBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）

3位　Soundcore Select 4 Go ブラック
A31X1011（Anker）

4位　JBL Flip 7 Black
JBLFLIP7BLK（ハーマンインターナショナル）

5位　ワイヤレスポータブルスピーカー ブラック
SRS-XB100(B)（ソニー）

6位　JBL Flip 6 ブルー
JBLFLIP6BLU（ハーマンインターナショナル）

7位　SoundCore ブラック
A3102016（Anker）

8位　MIMIO SOUND MOVE ホワイト
ATMM-SP780TV WH（オーディオテクニカ）

9位　Aurex ワイヤレススピーカー
TY-WSD20(W)（東芝エルイートレーディング）

9位　JBL GO 4 ブルー
JBLGO4BLU（ハーマンインターナショナル）
 
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
