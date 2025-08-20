映像で過失の有無を客観的に判断　2025年7月のドラレコ人気ランキングTOP10　2025/8/20

実売データ

2025/08/20 12:00

　「BCNランキング」2025年7月の月次集計データによると、ドライブレコーダー（ドラレコ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　ドライブレコーダー
ZDR055（コムテック）

2位　ドライブレコーダー
ZDR043（コムテック）

3位　ドライブレコーダー
ZDR027（コムテック）

4位　ドライブレコーダー
ZDR018（コムテック）

5位　ドライブレコーダー
HDR003（コムテック）

6位　ドライブレコーダー
ZDR035（コムテック）

7位　ドライブレコーダー ブラック
DRV-350-B（JVCケンウッド）

8位　ドライブレコーダー
HDR204G（コムテック）

9位　ドライブレコーダー
ZDR048（コムテック）

10位　Mio MiVue
MP30 GPS（MiTAC Holdings）
 
ZDR055

